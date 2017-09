Verstappen: 'Moet Vettel in 1e ronde pakken'

"Het was een veelbelovende kwalificatie, jammer dat we net geen pole hebben", reageerde Verstappen direct na de belangrijke sessie op het stratencircuit van Singapore, waarin hij tweede werd.

"M'n laatste rondje was niet geweldig. Maar ik zat er wel dichtbij, dus ik ben er toch best wel blij mij."

Kans

De Nederlander van Red Bull loert nu al op een kans om polesitter Sebastian Vettel (Ferrari) te verslaan: "Nou, hopelijk heeft hij niet zo'n goede race. Het wordt lastig hem te passeren in de race, dus we moeten wel wat gelijk in de eerste ronden proberen."

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo start vanaf de derde plek. De Nederlander verzekerde iedereen ervan dat ze niet meer denken aan de botsing die de twee met elkaar beleefden in de Grand Prix van Hongarije, eerder dit jaar.