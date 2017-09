'Over het Rokin, lijkt me fantastisch' Dromen over GP door Amsterdam

Michael Bleekemolen is een groot fan van meer straatraces. De voormalig F1-coureur durft zelfs hardop te dromen van een Grand Prix in Amsterdam.

"Een F1-race in hartje Amsterdam, over het Rokin, lijkt me fantastisch”, aldus de 67-jarige Bleekemolen. "Het zou een prachtig uithangbord voor Nederland zijn. Maar te duur. Ik schat de kansen voor Zandvoort en Assen eerlijk gezegd realistischer in. Dat wordt lastig genoeg." Ook Max Verstappen is een voorstander van stratencircuits, maar de Nederlander heeft wel een 'maar'. Lees HIER het gehele verhaal over de toekomst van de Formule 1 dat zaterdag in TELESPORT staat.