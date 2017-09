Verstappen: 'Ze moeten er niet in doorslaan'

"Ik snap het wel vanuit hun perspectief", zegt de coureur van Red Bull over Liberty Media, waar men de uitbreiding op de kalender tot een maximum van 25 races vooral in stratencircuits in grote steden zoekt.

"Met straatraces kun je meer fans bereiken. Maar ze moeten niet doorslaan. Er moet een goede balans blijven", zegt Verstappen.

