Verstappen: 'Dat is top secret'

"Intern hebben we er natuurlijk over gesproken, maar dat blijft intern. Top secret. Ik weet echter één ding zeker en dat is dat ik volgend jaar gewoon bij Red Bull met een Renault-motor rijd. Hopelijk kunnen we meestrijden om het kampioenschap. Ik wil me eerst focussen op begin 2018. Dan weten we meer. Daarna zien we wel. Bovendien, misschien heeft Honda volgend jaar ineens wel een heel competitieve motor."

Verstappen heeft sowieso makkelijk praten. De 19-jarige Limburger heeft een contract bij Red Bull tot en met 2019, maar na volgend seizoen zou hij onder bepaalde voorwaarden kunnen vertrekken. Voor de Nederlander geldt evenwel dat er voldoende alternatieven voorhanden zijn.

Op de vraag of hij al concrete aanbiedingen op zak heeft voor de periode na 2018 antwoordde hij lachend met een kwinkslag. "Ik kan in een supermarkt en een kledingwinkel aan de slag. En ook in een fietsenwinkel, waar ik zelfs mijn eigen fietsen zou kunnen gaan bouwen. Ideaal, toch?"

