Verstappen: 'Singapore is perfect'

Het stratencircuit past volgens hem goed bij de karakteristieken van zijn auto. "Het podium is het doel en misschien wel meer”, aldus de Limburger, die dit seizoen door pech wordt achtervolgd.

"Stratencircuits zijn goed voor ons. Veel bochten, weinig rechte stukken, dat is perfect. De auto die we eerder dit seizoen in Monaco hadden was nog lang niet zo goed als nu en toen zaten we er ook al redelijk goed bij, dus het ziet er goed uit."

De Red Bulls verschijnen in de Aziatische metropool bovendien aan de start met de nodige aerodynamische updates. Daarnaast beschikt men over verbeterde brandstof, die extra vermogen levert. "Het is niet heel veel, maar alle beetjes helpen.”

