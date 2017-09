Verstappen laat niets aan toeval over

"De hoge temperatuur aldaar zorgt voor een flinke uitdaging. Voor mij is Singapore fysiek gezien de meest zware race van het seizoen. Ik ben al een paar weken bezig met warmtetraining in de sauna, zodat ik straks gewend ben aan het zweten en daar in zowel Singapore, als de race erop in Maleisië, goed mee kan omgaan."

Verstappen weet dat het team van Red Bull in Singapore een uitstekende kans maakt op succes. "De afgelopen jaren hebben we er altijd goed gedaan. Ik denk dat we ook nu weer om de podiumplaatsen kunnen strijden."

De Limburger vindt het Marina Bay Street Circuit een uitdagende baan. "Er zijn een veel flink aantal bochten. Daarom vind ik het zo leuk om er te racen. Net als de meeste stratencircuits is het asfalt behoorlijk hobbelig, wat ook weer voor een extra uitdaging zorgt. Ik kijk gewoon erg uit naar de GP van Singapore. Het is altijd een speciaal weekeinde."

