Teambaas Red Bull prijst Ricciardo

Teambaas Christian Horner van Red Bull zwaaide Ricciardo alle lof toe. ,,Hij kan als de beste inhalen. Net laat genoeg afremmen en er dan voorbij gaan in de bocht, dat doet hij fenomenaal'', zei de Brit na de race op Monza.

In tegenstelling tot Verstappen, die dit seizoen al zes keer uitviel tijdens een race en in Italië als tiende over de meet kwam, haalt Ricciardo meestal wel de eindstreep. Hij won de race in Azerbeidzjan en eindigde ook al vijf keer als derde. ,,Ik had inderdaad een aantal goede inhaalacties. Als je vanuit het achterveld zo naar voren oprukt, kom je in een flow. Dan maakt het niet uit wie je tegenkomt, je gaat er voorbij'', aldus de Australiër, die in de WK-stand vierde staat.