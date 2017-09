'Max had me verderop beter kunnen passeren'

"Ik snap zijn frustratie, maar hij zat aan de buitenkant en ik de binnenkant van de bocht", vertelde Massa over het incident in de derde ronde, als reactie op de vragen van Ziggo Sport.

"Er was geen ruimte, Max had gewoon even moeten wachten. We raakten elkaar en de schade aan zijn auto is jammer voor hem. Maar hij had me verderop beter kunnen passeren."

De Braziliaanse Williams-coureur benadrukte dat hij geen schuld heeft aan het feit dat Verstappen vervolgens terugviel tot de laatste plek en niets meer kon doen dan tiende worden: "Ik zie niet hoe ik iets verkeerd heb gedaan."