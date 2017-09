Verstappen: 'Mijn race is verziekt, klaar'

"Ik had zo lang mogelijk door willen rijden op mijn eerste set banden, maar dat is helaas niet gelukt", stelde Verstappen na de race in Monza voor de camera van Ziggo Sport.

"Na de botsing met Massa was mijn race gewoon klaar. Ik heb er niet veel meer over te zeggen. Het maakt allemaal niet zoveel uit, mijn race is verziekt en daarmee was het gewoon klaar."

Incident

De Nederlander verloor veel tijd door de lekke band die hij opliep bij het incident, maar wist zich terug te vechten tot de tiende plek. Hij gaf echter aan daar weinig om te geven.

"We zien wel weer hoe het de volgende race in Singapore gaat", besloot Verstappen.

Tegenover internationale media stelde de 19-jarige Limburger wel 'redelijk blij' te zijn met zijn resultaat, ondanks de jammerlijke botsing. Hij vervolgde: "Maar als je naar Daniel Ricciardo kijkt, hadden we hier echt voor het podium kunnen strijden."