Nederlander van achteraan tot in top tien in GP Italië Verstappen vecht zich terug in Monza

Deel via social media:



Mail



Whatsapp

Bronvermelding Red Bull Redacteur Verstappen in duel met Massa.

Auteur Van onze Telesportredactie Publicatie datum

Na een zware race in Italië heeft Max Verstappen toch nog een WK-punt weten te scoren.

De Nederlander moest uiteindelijk genoegen nemen met de tiende plek in de dertiende Grand Prix van dit Formule 1-seizoen. Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo werd knap vierde. Lewis Hamilton boekte een oppermachtige overwinning, voor Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas en Sebastian Vettel van Ferrari. Start Verstappen maakte vanaf de dertiende positie een goede start en klom razendsnel op tot de achtste plek. Na enkele ronden botste hij echter met de Williams van Felipe Massa, waarbij de bolide van de Nederlander een lekke band kreeg. Hij haalde de pitstraat voor vers rubber, maar werd teruggeworpen tot de laatste plek. Hamilton leidde de wedstrijd vanaf pole position, het grootste deel van de race vlak voor teamgenoot Bottas en een behoorlijk eind voor concurrent Vettel. Alleen daarachter werd echt gevochten om posities, onder meer door Kimi Räikkönen (Ferrari), Esteban Ocon (Force India) en Lance Stroll (Williams). Prestatie De knapste prestatie kwam van Ricciardo: de Australiër stelde zijn enige pitstop zeer lang uit en wist daardoor als vijfde terug op de baan te komen, waarna hij op supersoft-banden razendsnelle rondetijden klokte. Vervolgens bemachtigde hij nog de vierde plek door Räikkönen te passeren. Verstappen wist zich in de tussentijd wel terug te knokken richting de top tien. In de 47e ronde van de race pakte hij de tiende plek van Kevin Magnussen (Haas) af, goed voor een enkel WK-punt.