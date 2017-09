Hamilton vestigt nieuw F1-record

Een week geleden evenaarde Hamilton nog Michael Schumacher, die ooit de beste kwalificatiecoureur werd met 68 poles. In de sessie voor de Grand Prix van Italië haalde de Brit de Duitser dus in.

"Dit is nota bene het thuisland van Ferrari, maar gelukkig juichen er ook wat mensen voor Mercedes", stelde Hamilton na de kwalificatiesessie. "Het is wel een geweldig historisch circuit om dit hier te doen. Ik ga het vanavond vieren met een bord pasta!"

Na urenlang uitstel wegens zware regenval werd de kwalificatie pas laat op de middag afgerond. Hamilton: "Toen ik over de eindstreep kwam, wist ik eigenlijk niet eens of ik wel de pole had, al voelde het rondje wel goed. Ik kan niet geloven dat dit de 69e is eigenlijk."