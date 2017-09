Verstappen grapt over trapkar Flintstones

Met zijn dramatische uitvalbeurt in Spa vers in het geheugen en de gridstraffen van Monza in het vooruitzicht kan de de Red Bull-coureur het niet nalaten de vraag van een Duitse journalist naar zijn verwachtingen voor komend weekend met gezond sarcasme te beantwoorden: "Het wordt vast en zeker een geweldig weekend."

"Ja, wat moet je anders, vraagt Max Verstappen zich even later hardop af, na afloop van zijn traditionele sessie met de internationale media. "Ik probeer positief en rustig te blijven. Maar het wordt natuurlijk wel steeds lastiger", zegt de Limburger.

Verstappen kreeg gisterochtend bij een sponsorevenement in hartje Milaan nog de lachers op zijn hand toen hij met een creatieve oplossing kwam om zijn ongekend hoge uitvalspercentage dit seizoen (zes keer in twaalf races) omlaag te brengen. "Ik maak wel een gat in het chassis, net als bij de trapkar van de Flintstones, zodat ik sowieso kan finishen."