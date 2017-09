Blijven lachen, ondanks alles

Ja, wat moet je anders, vraagt Max Verstappen zich even later hardop af, na afloop van zijn traditionele sessie met de internationale media. „Ik probeer positief en rustig te blijven. Maar het wordt natuurlijk wel steeds lastiger”, zegt de Limburger, die gisterochtend bij een sponsorevenement in hartje Milaan nog de lachers op zijn hand had gekregen toen hij met een creatieve oplossing kwam om zijn ongekend hoge uitvalspercentage dit seizoen (zes keer in twaalf races) omlaag te brengen. „Ik maak wel een gat in het chassis, net als bij de Flintstones, zodat ik sowieso kan finishen.”

Verstappen (en zijn team Red Bull Racing) kregen zondagavond excuses aangeboden van motorleverancier Renault voor de aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen van hun krachtbron. „Ik hoef geen verontschuldigingen, ik wil dat de problemen aangepakt worden”, zegt hij fel. „Men werkt eraan. Ik denk niet dat de vele uitvalbeurten een negatieve invloed hebben op mijn ontwikkeling als coureur, maar ik zou wel graag weer eens willen finishen…”

Aan een hoge eindklassering in de Italiaanse GP wil hij niet eens denken. Monza is een powertrack, waarop de Renault aangedreven bolides al jarenlang weinig klaarmaken. Bovendien zal hij door een stevige gridstraf als gevolg van de inzet van nieuwe motorcomponenten ergens in de achterste gelederen moeten starten. Evenals zijn teamgenoot Daniel Ricciardo trouwens. Red Bull incasseert de onvermijdelijke straffen bij voorkeur op een circuit waar de kans op succes marginaal is. Over ruim twee weken staat de Grand Prix op het stratencircuit van Singapore op het programma. Daar heeft men aanzienlijk betere papieren. „Met een beetje geluk kunnen we daar op het podium belanden.”

De Formule 1 wil zo snel mogelijk af van de omstreden gridpenalty’s. Dat benadrukte Ross Brawn, de technisch directeur van de koningsklasse, in Monza andermaal. In Spa laaide de aloude discussie weer op naar aanleiding van onder andere de hoge gridpenalty (65 plaatsen) voor de Belg Stoffel Vandoorne. Coureurs mogen tijdens een seizoen een gelimiteerd aantal onderdelen gebruiken. „Het is onder fans een ontzettend impopulair aspect van Formule 1. Dus moeten we kijken naar betere, alternatieve oplossingen. Een mogelijkheid is de aftrek van punten in het constructeurskampioenschap”, aldus Brawn, die op termijn ook van DRS (Drag Reduction System) af wil. DRS is een manier om het aantal inhaalacties te bevorderen door auto’s die vlak achter hun voorganger zitten aan extra vermogen te helpen door het openklappen van de achtervleugel.

Verstappen zou het systeem van de gridstraffen liever gisteren dan vandaag ingeruild zien worden. „Ja, tuurlijk. De FIA zou het team of de leverancier moeten straffen als men het toegestane aantal onderdelen per seizoen overschrijdt, niet de coureur die er niets aan kan doen. Ook het afnemen van WK-punten in het constructeurskampioenschap zou ik een te zware sanctie vinden. Immers, dan tref je ook de coureur. Een flinke geldboete voor de leverancier zou beter zijn. Hoeveel? Een paar miljoen euro. Men moet het voelen als men geen goed werk aflevert. Het mag best pijn doen. Alleen niet bij de rijder.”

Verstappen en Ricciardo zijn niet de enige coureurs die in Monza worden teruggezet op de grid. Satellietteam Toro Rosso heeft dezelfde afweging gemaakt. Verstappen: „En misschien krijgt Honda ook weer wat straffen, dat kan zomaar. Ja, het wordt dringen geblazen achteraan. Gezellig, toch?”

Het enige voordeel is mogelijk dat hij zondag weer eens aan inhalen toekomt. Sarcastisch: „Maar dan moet de motor het wel blijven doen.”

Het is duidelijk, de humor is er nog. Het goede gevoel daarentegen - over de auto, de motor en zijn kansen - nog lang niet. „Wat er de resterende races van dit seizoen moet gebeuren om mij alsnog een goed gevoel te bezorgen? Dat we het snelste team worden. Alleen, dat gaat niet gebeuren.”