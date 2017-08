Verstappen gefrustreerd: ’Dit hou ik niet lang vol’

Nog niet eerder kwam de klap zo hard aan. Bij de ruim 80.000 Nederlandse fans langs de baan, maar vooral bij het lijdend voorwerp zelf. Zijn carrière bij Red Bull Racing begon ruim een jaar geleden als een sprookje met zijn historische zege in Barcelona. Inmiddels lijkt er van onvoorwaardelijke liefde geen sprake meer. Sterker nog, een scheiding is niet langer denkbeeldig. Niet meteen na dit seizoen, wel het jaar erna.

Uren na de race, in de inmiddels nagenoeg leeggestroomde hospitalityruimte van zijn team, schudde Max Verstappen nog steeds driftig met zijn hoofd en sprak hij dreigende taal. "Dit hou ik niet lang meer vol. Wat de alternatieven zijn? Geen idee. Maar op zo’n manier doorgaan heeft geen zin.”

Teambaas Christian Horner, Red Bull-kopstuk Helmut Marko, viervoudig wereldkampioen Alain Prost en Cyril Abiteboul (beiden namens motorleverancier Renault) begaven zich meteen na de race naar de kleedruimte van Max Verstappen om hem, vader Jos en manager Raymond Vermeulen op te zoeken in een poging de kou uit de lucht te nemen. Het sorteerde weinig effect.

"Ze willen natuurlijk dat ik positief blijf en dat ik erin blijf geloven, maar het wordt me op deze manier wel moeilijk gemaakt”, reageerde Max Verstappen even later. "Alain Prost heeft excuses aangeboden namens Renault. Maar excuses hoor ik het hele jaar al. Daar schiet ik niets mee op. En Christian Horner kan wel blijven zeggen dat tegenslagen me sterker maken, maar ook dat houdt een keer op. Ik heb dit soort dingen niet nodig om sterker te worden. Van races winnen word je ook sterker, maar helaas is dat voorlopig niet het geval.”

En cynisch: "Ze wilden voor dit seizoen voor de wereldtitel gaan, maar punten scoren lukt niet eens.”

De vooral zalvende woorden vanuit de Red Bull-teamleiding naar de buitenwacht zijn ook Jos Verstappen inmiddels een doorn in het oog.

"Ze moeten niet alsmaar blijven roepen dat het pure pech is. Daar heeft het niets mee te maken. Het materiaal is gewoon kloten. Maar zeg dat dan ook en draai er niet omheen. Dit kan gewoon niet. Dit is onacceptabel. Klaar. Dat Max nu weer uitvalt, voor de zoveelste keer, zorgt ervoor dat je gaat twijfelen. Aan alles. Wat dat betekent voor de toekomst? Daar zeg ik nu niets over. We moeten eerst maar eens rustig samen zitten. Maar dit kan niet op deze manier doorgaan. Ik weet het zeker, dan stopt Max nog liever. Dit houdt niet lang stand op deze manier.”