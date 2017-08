Nieuw drama voor Verstappen

De Nederlander had nog geen tien ronden gereden in de Grand Prix van België, waarna het vermogen in zijn auto opeens wegviel. Voor het oog van vele duizenden fans moest hij de auto parkeren op het lange rechte stuk 'Kemmel'.

"Ongelofelijk, ik kan het niet geloven", was het enige wat Verstappen kon uitbrengen richting zijn team Red Bull Racing, waarna hij uitstapte en terug naar de pits moest.

De 19-jarige Limburger reed op een nette vijfde positie toen hij uitviel. Lewis Hamilton (Mercedes) leidde de wedstrijd op dat moment.