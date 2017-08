Verstappen 'superblij' in Spa

"Mijn ronde was heel goed, ik heb niet vaak zo'n gevoel gehad", glom de Nederlander voor de camera van Ziggo Sport.

"Die ronde verdiende meer dan de vijfde plek. We hebben niet de snelheid om mee te vechten op de rechte stukken. Maar toch ben ik er superblij mee. Ik hoop dat gevoel in de race te behouden, maar de auto was nu in de kwalificatie in elk geval op z'n best."

Verstappen verwacht dat de race op het Ardennencircuit hem goeds kan brengen: "De eerste rondje moet je sowieso altijd gewoon doorkomen. Maar daarna wordt het lastig, want je kunt niet zomaar inhalen als je niet snel genoeg bent. We moeten wachten op foutjes bij de mensen voor ons."