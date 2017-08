Ricciardo: 'Boksen en berg beklimmen'

„Mensen dachten wel eens dat ze een loopje met me konden nemen. Dat ik te lief, te aardig was. Op de baan, maar ook ernaast, bijvoorbeeld bij zakelijke onderhandelingen. Dat is nu niet meer het geval. Als kind was ik zeker te lief. Ik was klein van stuk, mager en niet goed om de confrontatie aan te gaan. Zodra iemand zich agressief opstelde, deinsde ik als eerste terug. Ik heb langzaam maar zeker geleerd voor mezelf op te komen, onder andere door te gaan boksen. Dat heeft zeker geholpen. Het gaf me zelfvertrouwen. Of ik daarna nog wel eens gevochten heb? Ja, één keer.” Lachend: „Ik won.”

Bronvermelding EPA Redacteur Daniel Ricciardo 'beklimt' Eau Rouge.

„Ik ben extreem gedreven. Dat is een karaktertrek die nooit zal verdwijnen. Ook niet na mijn carrière. Tegen die tijd zal ik op zoek moeten naar nieuwe uitdagingen. Wat me nu te binnen schiet, is het beklimmen van een van de hoogste bergen ter wereld. Ik hou ervan mezelf te testen, fysiek en mentaal. Maar voorlopig blijft de Formule 1 mijn werkterrein. Ik ben nog lang niet klaar.”

