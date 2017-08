Alonso: 'Dit is niet genoeg'

"Ik kan wel ontploffen binnen het team, maar dat levert niets op. Daar gaan we niet opeens een seconde per rondje harder door in de race", aldus de Spanjaard, die sinds zijn overstap naar het team geen podiumplaats meer gehaald heeft.

"Maar we gaan zo snel als we kunnen en iedereen werkt keihard, dus daar ben ik blij mee. We hebben alleen meer nodig natuurlijk. Ik blijf wel altijd kalm en geloof in de mensen. Iedereen doet echt wel zijn best. Vanaf het eerst moment heb ik er vertrouwen in gehad."

Desondanks weet Alonso nog niet of hij in 2018 bij McLaren wil blijven. De tweevoudig wereldkampioen gaat naar eigen zeggen pas in september serieus nadenken over zijn toekomst in de autosport.