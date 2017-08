Nieuwe Schumacher in de autosport

Het gaat om David Schumacher, de zoon van Ralf (die net als broer Michael in de jaren negentig en het begin van vorig decennium in de Formule 1 racete). De 15-jarige Duitser komt na zijn kartcarrière in 2018 uit in de Duitse Formule 4.

Daarmee volgt David het spoor van zijn neef Mick, die na twee jaar in de Duitse Formule 4 nu in de Formule 3 racet. Mick zal dit weekeinde tijdens de Grand Prix van België een demonstratie verzorgen in de Benetton B194 - waarmee zijn vader in 1994 voor het eerst wereldkampioen werd.