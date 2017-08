Vandoorne verwacht meer Belgische steun

"Mijn situatie is natuurlijk wel heel anders", begint Vandoorne in de persconferentie, gezeten naast Verstappen.

"Max zit al langer in de Formule 1 en heeft wat mooie successen behaald, ikzelf doe amper een halfjaar mee. We hebben nog niet tegen elkaar gevochten om WK-punten. Maar als aan mijn kant nog meer zich ontwikkelt, weet ik zeker dat er volgend jaar meer Belgen in Spa zijn!"

Reden genoeg voor de Nederlandse Red Bull-coureur om even in te breken bij de Vlaamse McLaren-rijder richting de wereldpers: "Ho, vergeet niet dat ik een halve Belg ben! Ik ben hier geboren, weet je."

Contract

Vandoorne is vooral blij met de contractverlenging die hij onlangs kreeg voor 2018: "Het begin van het seizoen ging niet geweldig, we hadden veel problemen op circuits en weinig rijtijd. Nu gaat het beter, de auto past me beter. Ik zit steeds vaker dichtbij Fernando (Alonso, zijn teamgenoot, red.). De tweede helft van het seizoen zal het nog beter gaan."

Desondanks stelt de Belg dat er nooit twijfel is geweest over zijn contractverlenging: "Maar het is goed om te zien dat het team weet wat ik kan en nog steeds voor honderd procent achter me staat. Ik ben heel blij hier in Spa als F1-racer te zijn - met allerlei vrienden en familie hier. Hopelijk zijn er kansen in de race, ondanks de zware gridstraf die we hebben gekregen."