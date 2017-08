Ex-Formule 1-coureur Glock wint DTM-race op Zandvoort

Sinds 2013 wordt hij tot de grote meneren van de Deutsche Tourenwagen Masters gerekend en die faam maakte hij op drukbezochte circuit van Zandvoort waar. Hij leidde superieur het viertal BMW-coureurs dat na de kwalificatie de eerste twee startrijen bezette. De Braziliaan Augusto Farfus die zijn tweede startpositie moest opgeven, vertolkte nadien zijn rol als ‘blokker’ met verve.

Het duinencircuit waar de DTM voor de zeventiende keer te gast is, staat bekend of berucht als ‘bandenkiller’. Om die reden ontspon zich een strijd die bepaald werd door bandenstrategieën. De rijders zijn verplicht minimaal één pitstop te maken waarbij alle vier de banden worden gewisseld en de stop mag op willekeurig moment in de race over 37 ronden worden gemaakt.

Om BMW op de knieën te krijgen koos Audi-coureur Mike Rockenfeller ervoor al na één ronde zijn banden te verwisselen. Ook teamgenoot en DTM-koploper Mattias Ekström volgde snel zijn voorbeeld, maar de Zweed verspeelde zijn kansen door bij terugkomst op de baan meteen in de Tarzanbocht te gaan ‘rallycrossen’ en vervolgens te spinnen in de Gerlachbocht. Moedeloos en puntloos (“de wagen is onbestuurbaar”) staakte hij met zijn Audi RS5 de strijd.

De Audi’s van Rast en Duval (pit in ronde 27), als ook de Mercedes-rijders Wickens, Spengler (pit in ronde 29), Mortara en Engel bleven zo lang mogelijk op de piste om de BMW-rijders af te troeven. Hun strategie zou echter niet werken. Toen ook zij hun pitstop moesten maken, namen Glock en zijn teamgenoten Marco Wittmann en Maxime Martin weer het heft in handen. In de slotfase kreeg Jamie Green nog een douceurtje van Rockenfeller. De Brit kreeg de vierde plaats geschonken vanwege zijn hogere positie op de ranglijst.

Uitslag: 1. Glock (Dui) BMW, 2. Wittmann (Dui) BMW op 0,178, 3. Martin (Bel) BMW 0,840, 4. Green (GBr) Audi 2,530, 5. Rockenfeller (Dui) Audi 3,164, 6. Farfus (Braz) BMW 4,173, 7. Di Resta (GBr) Mercedes 4,771, 8. Paffett (GBr) Mercedes 5,382, 9. Rast (Dui) Audi 5,911, 10. Müller (Zwi) Audi 6,734.