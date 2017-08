Hülkenberg sneller dan ooit op TT Circuit Assen

Dat was sneller dan de 1.18,765 die de Fransman Sébastien Bourdais tijdens de kwalificatie van het Champ Car-evenement neerzette. Het officiële ronderecord staat op naam van Ingo Gerstl. Hij noteerde tijdens de BOSS GP-wedstrijd in 2016 een tijd van 1.19,371.

De Duitser kwam tijdens de Gamma Racing Day tweemaal in actie voor de volgepakte tribunes. Volgens de organisatie trok de Gamma Racing Day’s over twee dagen 94.500 toeschouwers naar het circuit.

Goed vermaakt

"Het was leuk. Dit is een snelle, vloeiende baan met voornamelijk bochten die je in de vierde of vijfde versnelling neemt. Ik heb er erg van genoten”, vertelde Hülkenberg. "De tweede keer reed ik op nieuwe banden en heb ik het baanrecord verbroken, dus het was een goede dag. Ik heb mezelf goed vermaakt.”

Tijdens zijn eerste demonstratie strandde zijn bolide na de Haarbocht toen hij enkele donuts wilde uitvoeren. "De versnellingsbak werkte niet meer en ik had geen stuurbekrachtiging meer. Dat was niet ideaal, maar shit happens”, zei hij teleurgesteld, maar gelaten. Zijn revanche kreeg hij nadien.