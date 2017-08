Wilhelmus voor Amerikaanse winnaar Verhagen op Assen

De 16-jarige Neil Verhagen die de eerste van twee races voor de North European Cup Formule Renault 2.0 won, moest bij de huldiging wel even fronsen toen hij niet het Star Spangled Banner hoorde klinken maar het Wilhelmus.



Toch heeft Neil wel degelijk Nederlandse roots. “Mijn opa is Dutch, maar ik ben geboren en getogen in de States”, legde Verhagen uit. Sinds hij dit seizoen voor MP Motorsport uitkomt woont hij in Den Bosch. De coureur is evenals zijn teamgenoot Richard Verschoor opgenomen in het talentenprogramma van Red Bull.

Hij weet nog hoe hij vorig jaar tot zijn stomme verbazing werd opgebeld door dezelfde Helmut Marko die ook Max Verstappen in de Red Bull-gelederen opnam. “Ik zat in de wiskundeles toen ik werd gebeld, maar ik kon de telefoon in de klas niet opnemen. Ik zag wel dat een voicemail met landencode Oostenrijk was ingesproken en dat maakte mij heel nieuwsgierig. Ik ging naar het toilet om de voicemail te beluisteren en vervolgens belde ik mijn vader om mij van school te halen zodat ik thuis op m’n gemak terug kon bellen. Ik was helemaal opgewonden toen ik meneer Marko aan de lijn kreeg”, vertelde hij in de vrachtwagen van zijn team.

'Missen nog de pace'

Met Red Bull heeft hij een langdurige deal, al geeft hij aan dat zijn weldoener de overeenkomst eenzijdig kan opzeggen indien dat relevant is. Het is zijn ambitie om de Formule 1 te bereiken, “maar dat willen alle jonge coureurs”, zegt hij bescheiden.

De races tijdens de Gamma Racing Day’s zijn voor zijn team een ‘one off’, omdat het seizoen in het teken van de Eurocup Formule Renault 2.0 staat. De NEC-organisatie was echter maar wat blij met de komst van het MP-trio Verhagen, Verschoor en Jarno Opmeer. Anders zou het startveld uit maar vijf deelnemers hebben bestaan. Verhagen en Verschoor pakten de dubbel. In de Eurocup vergaat het de MP-rijders minder goed. “We missen nog de pace ten opzichte van de concurrentie”, verklaarde Verhagen.