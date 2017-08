Kubica begaat 'een van grootste F1-flaters ooit'

"Bij het uitrijden van de garage raakte ik de muur", verklaarde Kubica tegenover GPudate.net. "Dat was waarschijnlijk één van de grootste flaters uit de historie van de Formule 1. Ik lette vooral op de mensen voor mijn garage en was even vergeten dat deze auto's breder en langer zijn! Maar dat was mijn enige foutje van de dag, dus dat is positief."

De nu 32-jarige coureur raakte in 2011 bij een zwaar rally-ongeluk dusdanig zwaargewond dat een comeback onmogelijk leek, maar woensdag legde de Renault-rijder tijdens de testdag in Hongarije liefst 142 rondjes af. "Het is een productieve dag geweest, voor mezelf en voor het team. Het was erg warm en ik had het druk, de auto's zijn heel snel. Het was geen makkelijke dag, maar we hebben goed werk verricht."