Vettel het snelste, 142 rondjes Kubica

De Duitser nam alleen tijdens de ochtendsessie plaats achter het stuur van de Ferrari en reed ruim veertig rondjes. Vettel maakte daarna plaats voor Kimi Räikkönen, die met 1.17,842 de derde tijd neerzette. De pas zeventienjarige Britse testcoureur Lando Norris eindigde in de McLaren als tweede, een kwart seconde achter Vettel.

De Pool Robert Kubica legde in de Renault liefst 142 rondes af, waarvan de snelste in 1.18,572 ging (vierde). Kubica moest in 2011 afscheid nemen van de Formule 1 toen hij bij een zware crash in een rally ernstig letsel aan zijn hand en arm opliep. Hij leek afgeschreven voor de koningsklasse, maar een rentree komt nu steeds dichterbij. De 32-jarige Pool testte de afgelopen weken al twee keer voor Renault en bewees woensdag op de Hungaroring dat hij nog altijd snel is.

,,Het was een fantastische ervaring'', zei Kubica. ,,Ik ben Renault dankbaar voor deze kans. Het is nu nog te vroeg om te zeggen wat de volgende stap gaat worden.'' Er zijn speculaties dat Kubica het stoeltje gaat overnemen van de Brit Jolyon Palmer, die teleurstellend presteert.

Max Verstappen kwam alleen dinsdag in actie, woensdag zat Pierre Gasly achter het stuur van de Red Bull. De Fransman klokte met 1.20,337 de tiende tijd.