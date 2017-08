Kubica klaar voor grote dag

"Ik wil wat terug doen voor het team. Renault heeft me enorm geholpen. Ik zie dit niet alleen als een mooie kans voor mij, maar ook als een dag waarop we de bolide kunnen verbeteren", aldus de 32-jarige Kubica, die in de winter van 2011 bij een rally-ongeval een vreselijke armblessure opliep, waardoor hij nooit meer terugkeerde in de Formule 1.

"We hebben een aantal belangrijke zaken te testen. Ik hoop het team blij te kunnen maken", ging de Pool verder. "Niet per se met snelle rondetijden, maar vooral met mijn waardevolle op- en aanmerkingen."

Kubica, die tussen 2006 en 2010 één GP won, had niet gedacht dat hij ooit nog een moderne F1-bolide zou besturen. "Deze test is toch wel enigszins onverwacht voor me. Ook al heb ik de laatste maanden namens Renault al twee keer met de 2012-auto mogen rijden. Dat was een boost. Dat ik nu een officiële test mag rijden, is iets speciaal. Dat waardeer ik heel erg."

Jolyon Palmer

Achter de schermen werd de afgelopen tijd gesuggereerd dat het niet alleen bij een test zou blijven voor Kubica. Er waren geruchten dat hij dit jaar nog de tegenvallende Jolyon Palmer zou vervangen bij Renault. De leiding van de Franse renstal ontzenuwde die geruchten onlangs echter.

"We staan achter Jolyon en zijn niet van plan iets te veranderen", stelde teambaas Cyril Abiteboul. "We willen kijken of Robert nog in de Formule 1 kan rijden, maar dat doen we niet met het oog op de korte termijn."