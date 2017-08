Problematische testdag Verstappen

Max Verstappen heeft dinsdag een verre van vlekkeloze testdag afgewerkt op de Hungaroring in Hongarije. De Nederlandse coureur van Red Bull kon tijdens de ochtendsessie vanwege problemen met de Renault-motor amper de baan op. In de middag legde Verstappen nog wel heel wat rondjes af, 58 in totaal, maar zijn 1.21,228 bleek slechts de elfde tijd van de dag. Alleen de Zweed Gustav Malja was in de Sauber langzamer (1.21,503).

Verstappen was twee dagen eerder in de Grote Prijs van Hongarije als vijfde over de finish gekomen. De Nederlander maakte wel een slechte beurt door al in de eerste ronde zijn teamgenoot Daniel Ricciardo uit de race te tikken, wat na afloop tot een stevig gesprek leidde.

De coureur van Red Bull keek met gemengde gevoelens terug op de testdag. ,,We hebben nog best wat dingen op de auto kunnen uitproberen, ondanks onze late start. De updates werkten over het algemeen best goed, daar kunnen we verder mee. Ik ga nu op vakantie wat tijd doorbrengen met familie en vrienden.'' De Franse test- en reserverijder Pierre Gasly stapt tijdens de tweede testdag achter het stuur van de Red Bull.

De negentienjarige Charles Leclerc klokte dinsdag in de Ferrari de beste rondetijd op de Hungaroring: 1.17,746. De coureur uit Monaco stootte vlak voor het verstrijken van de testdag de Belg Stoffel Vandoorne (McLaren) van de eerste plaats.

De Fin Valtteri Bottas legde in zijn Mercedes met afstand de meeste rondes af, liefst 155. Bottas deed vooral testwerk voor bandenleverancier Pirelli. George Russell kreeg ook een kans in de bolide van Mercedes. De negentienjarige Brit ging bijna 120 keer rond over het Hongaarse circuit.