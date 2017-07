Snelste winkelwagentje raast over TT Circuit

Ontwerper McKeown uit Plymouth kwam niet alleen op het idee om een achtergelaten gebruikte boodschappenkar te voorzien van een straalmotor uit een Chinook helikopter en een set Go Kart wielen. Hij trok ook zijn motorpak aan om onverschrokken de topsnelheid van zijn uitvinding uit te proberen.

Hij racete met zijn winkelwagen met straalmotor de recordboeken van Guinness in als ’snelste winkelwagentje’ met een gemiddelde snelheid van 113,298 kilometer per uur. Dat is in zijn thuisland sneller dan de toegestane snelheidslimiet op de openbare weg.

Op het TT Circuit komt Matt met zijn recordkarretje in actie voor een zo snel mogelijke rondetijd.