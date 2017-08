Lucht geklaard tussen Ricciardo en Verstappen

Verstappen zei na de race, die hij als vijfde beëindigde, nadrukkelijk sorry voor zijn actie. Een gesprek haalde daarna de kou uit de lucht, meldde Ricciardo een dag later via Twitter.

"Het was een rotdag. Je werkt de hele dag naar de wedstrijd toe en dan is het zo maar opeens voorbij", twitterde Ricciardo. "Max heeft meteen zijn excuses aangeboden en daarna hebben we buiten het zicht van de media of andere mensen één-op-één met elkaar gepraat. We hebben het op de juiste manier afgehandeld en kijken nu weer vooruit. Over vier weken gaan we weer verder."

Op 27 augustus is de eerstvolgende grand prix, in het Belgische Francorchamps.