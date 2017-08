Verstappen zegt sorry met ijskoud biertje

Het sierde Verstappen (19) dat hij direct excuses maakte aan Ricciardo. Het zorgde er in ieder geval voor dat het interne brandje bij Red Bull geen enorme uitslaande brand werd. Tegelijkertijd was het overduidelijk dat de jongeling op zijn lip beet. Even verstandig zijn nu, leek hij op advies van zijn inner circle te denken.

Pais en vree

Maar het is duidelijk dat één biertje er niet voor zorgt dat alles pais en vree is tussen de teamgenoten, tevens elkaars grootste concurrenten. Ricciardo spuwde in het bloedhete Hongarije zijn gal over Verstappen. Een amateuristische actie van een slecht verliezer, is een beknopte samenvatting van de tirade van de vaak zo vrolijke Australiër.

Verstappen zal er het zijne van denken, maar vecht de verbale strijd liever intern uit. "We zullen nog wel een keer met elkaar praten, maar we houden het lekker tussen ons. Mijn excuses aan Daniel, dit is natuurlijk niet wat ik wil. Maar ik doe het ook niet expres…”