Alonso toch met een lach op vakantie

,,Wat een weekeinde'', zei Alonso opgelucht. ,,Geen fouten, goede trainingen, een sterke kwalificatie en een perfect gereden race. Er zijn drie of vier weekeinden waarin we kunnen meedoen om de punten en die kansen moeten we pakken. Dat hebben we hier gedaan. Dat ik de snelste ronde heb gereden, was een grote verrassing. Een mooi cadeau. We kunnen met een lach op vakantie.''

Stoffel Vandoorne, de Belgische teammaat van Alonso, eindigde in Hongarije als tiende. De Belg pakte zo zijn eerste punt dit jaar in de Formule 1. Het seizoen gaat eind augustus verder met de GP van België op Spa-Francorchamps.