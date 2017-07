Formule 1-coureurs schelden er op los

Hülkenberg brak in bij een live interview van Magnussen, om hem op cynische wijze te feliciteren als ’meest onsportieve coureur’. Die reageerde direct: „Suck my balls, honey.” Hülkenberg, komend weekend in actie tijdens Gamma Racing Day in Assen, ging vervolgens nog even verder. „Hij is gewoon smerig als het op duels aankomt. Er is niets mis met stevig verdedigen, maar wat hij doet is roekeloos. Hij dwingt rijders de muur in. Dan ben je gewoon een klootzak. Ik ga dit zeker rapporteren.”

Bij een ultieme inhaalactie werd Hülkenberg, die de strijd moest staken, buiten de baan gedwongen door Magnussen. De Deen werd na de race bestraft met vijf strafseconden en twee strafpunten op zijn licentie.