VIDEO - Hamilton verrassend hoffelijk

Valtteri Bottas moest de drievoudig wereldkampioen voorbij laten in de race, zodat de Brit een aanval kon inzetten op de Ferrari's. Toen dat in de slotfase toch niet wilde lukken, liet Hamilton op zijn beurt de Fin passeren vlak voor het finishen van de race.

"Heel goed dat Lewis zich aan de belofte heeft gehouden dat hij die positie zou teruggeven", aldus Bottas na afloop.

Hamilton had vooral last van het feit dat de boordradio in zijn auto niet goed werkte, door computerproblemen bij zijn team. Bovendien ligt hij nu meer punten achter titelrivaal Sebastian Vettel, die op de Hungaroring de race won. De Brit: "De strijd is zwaar, maar ik ben een man van mijn woord. Ik zou die plek teruggeven als ik de Ferrari's niet voorbij kwam."

Teambaas Toto Wolff steunt de move van Hamilton: "Dit zou ons strak de wereldtitel kunnen kosten. Maar het is heel goed voor de teamspirit en past bij onze waarden. Dus dit was een bewuste keuze."