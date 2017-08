Red Bull-teambaas: 'Dit mag niet gebeuren'

"We raakten Daniel kwijt en Max' race werd verpest door een straf. Je wilt nooit zien dat teamgenoten elkaar raken. Max maakte een dure fout voor ons allemaal - als Daniel daar niet had gereden was hij eraf geschoten."

Lees ook op telesport.nl:

- Verstappen herpakt zich in Hongarije

- Ricciardo woest op Verstappen

- Verstappen elimineert Ricciardo

- Verstappen herpakt zich in Hongarije

- Herbeleef GP van Hongarije

- Vettel: 'Zo blij na ernstig stuurprobleem'

Wel is de teambaas van de Britse renstal te spreken over het feit dat zijn Nederlandse rijder direct na de wedstrijd al zijn excuses aanbood.

"Hij heeft gelijk erkend dat hij een fout heeft gemaakt, dat accepteren wij en Daniel vast ook. Ze hebben een goede verstandhouding. Maar we gaan er nog wel met elkaar over praten. In elk geval heeft hij de schuld op zich genomen als een vent, dus iedereen kan weer verder met elkaar."