Racewinnaar Vettel: 'Zó blij na ernstig stuurprobleem'

"Ik ben zo ontzettend blij! Dit was zo'n moeilijke race, ook al zag het er niet zo uit", jubelde de Duitse Ferrari-coureur op het podium.

"We hadden een ernstig probleem toen het stuur van mijn auto scheef kwam te staan. Dat werd steeds erger, dus ik moest rustig aan doen in de bochten. Kimi (Räikkönen, zijn teamgenoot, red.) zat heel dichter bij maar ik kon niet sneller gaan. Ik moest me de hele race focussen."

Vettel stelde dat hij erg blij is met de veertien punten voorsprong die hij nu heeft op Lewis Hamilton in de strijd om het wereldkampioenschap: "Komende week hebben we eerst nog een test, daarna geen plannen. Ik ga lekker genieten van mijn tijd thuis met m'n familie, lekker uitrusten!"