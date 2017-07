Verstappen herpakt zich in Hongarije

De Nederlander moest genoegen nemen met P5 na een moeilijk begin van de wedstrijd, die gewonnen werd door Sebastian Vettel. Diens Ferrari-teamgenoot Kimi Räikkönen werd derde, gevolgd door de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Start

Bij het gedrang in de eerste bochten na het begin van de race vochten Verstappen en zijn Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo om hun positie. Toen ze samen de derde bocht instuurden, blokkeerden de wielen van de auto van de Nederlander. Hun auto's raakten elkaar, waarbij een vloeistofkoeler aan boord bij Ricciardo beschadigd raakte.

Door de lekkende vloeistof spinde de Australiër en moest direct daarna opgeven. De safety car werd de baan opgestuurd om het wrak veilig te kunnen opruimen.

Verstappen kon wel doorrijden, op de vierde positie achter de Ferrari's en de Mercedes van Bottas. Evenzogoed kende de wedstrijdleiding even later een tijdstraf van tien seconden aan de Limburger toe.

Druk

Toen de race eenmaal goed op gang was, gingen de Ferrari's het grootste deel van de tijd aan de leiding met kopman Vettel voor Räikkönen. Verstappen was virtueel even de coureur op P1 voor zijn zeer late pitstop in de 43e ronde, maar moest de eerste plek later weer teruggeven.

Ondertussen zetten de Mercedessen steeds meer druk op de ketel van de Italiaanse bolides. Vooral Vettel had het lastig, mede door een stuurprobleem. Rondenlang volgde Hamilton de rode auto's op de voet - met op zijn eigen staart teamgenoot Bottas en de toegenaderde Verstappen.

In de slotfase bleek echter dat Vettel toch genoeg reserve had om de leiding te behouden, met in zijn kielzog zijn Finse teamgenoot. Hamilton gaf in de slotfase zijn podiumplaats 'terug' aan Bottas, nadat de Fin die Brit eerder voorliet voor een aanval richting die Ferrari's.