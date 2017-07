Hamilton verwacht spanning op Hungaroring

De Mercedes-coureurs waren vrijdag onder de indruk van het tempo dat de mannen van Red Bull Racing tijdens de eerste twee vrije trainingen aan de dag legden.

"Het wordt bovenin super krap met Ferrari, Red Bull en onszelf. Het lijkt erop dat het een spannend weekeinde gaat worden. Dat wordt leuk voor de fans", aldus Hamilton.

De Britse Formule 1-coureur, die als vijfde eindigde in de tweede vrije training, verwacht zaterdag in ieder geval sneller te zijn, zo stelde hij vrijdagavond.

"Vandaag was geen fijne start. Het was erg winderig en we moeten nog flink aan de balans sleutelen. Dat moet voor de kwalificatie in orde zijn, want elke tiende van een seconde gaat belangrijk zijn nu er drie teams om de topposities strijden."

Ook Bottas, die twee tienden langzamer was dan nummer één Daniel Ricciardo van Red Bull en een derde tijd klokte, verwacht spektakel. "De verschillen bovenin waren vandaag heel klein. Het gaat morgen interessant worden", aldus de Fin, die dit seizoen al twee races won.

