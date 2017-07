Haas houdt vast aan Grosjean en Magnussen

Teambaas Gene Haas heeft het volste vertrouwen in de coureurs uit Frankrijk en Denemarken, vertelde de Amerikaan vrijdag in een interview op de website van de Formule 1. "We gaan volgend jaar met dezelfde coureurs verder'', zei Haas. "Dat staat al vast.''

Haas debuteerde vorig jaar in de koningsklasse van de autosport, toen met Grosjean en de Mexicaan Esteban Gutiérrez achter het stuur van de twee auto's. Gutiérrez wist geen enkel punt te scoren, Grosjean reed er wel 29 bij elkaar. Dit jaar heeft de 31-jarige Fransman er samen met Magnussen (24) ook al 29 bij elkaar gereden, waarvan de Deen er elf voor zijn rekening nam.

"Vorig jaar pakten we in de tweede seizoenshelft bijna geen punten meer. Ik verwacht nu dat we er nog minstens 29 gaan pakken'', zei Haas. "Dat moet ons een 'boost' geven richting volgend jaar, waarin geen grote veranderingen op de planning staan. Ook ons rijdersduo blijft hetzelfde.''