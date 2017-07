Kampioen kraakt Kvyat

"Ik heb geen flauw idee wat Kvyat allemaal aan het doen is", aldus de wereldkampioen Formule 1 van 1997 tegenover Motorsport.com.

"En weet je wat het ergste is? Dat hij over de boordradio doet alsof Sainz de schuldige is en ook nog denkt dat niemand door heeft dat hij liegt."

"Kvyat verdient het om thuis te blijven. Al is het tijdelijk. Het is gewoon gênant en het is ook niet de eerste keer dat hij zoiets doet. Misschien gaat het in de Formule 1 wel allemaal te snel voor hem."

Niet alleen Kyvat zorgt bij Toro Rosso voor onrust. De teamleiding heeft zijn buik inmiddels ook vol van de (iets te) ambitieuze Sainz.