De Vries maakt mogelijk debuut in DTM

De Nederlander, opgenomen in het talentprogramma van McLaren, is door de renstal van Audi - met toestemming van alle partijen - aangewezen als eventuele vervanger van Mike Rockenfeller.

De Duitser liep eerder deze maand bij een crash op de Duitse Norisring een gebroken middenvoetsbeentje op en is waarschijnlijk niet fit genoeg voor de race in Rusland.

De 22-jarige De Vries is momenteel actief in het Formule 2-kampioenschap en is bezig aan een prima seizoen. Namens het team van Rapax schreef hij de race in Monaco op zijn naam. Het was zijn eerste zege in de F2. In de WK-stand bezet hij na zes race-weekeinden de tiende plaats.

De DTM is al jaren de meest aansprekende toerwagenklasse. Ook het circuit van Zandvoort wordt jaarlijks aangedaan. Dit seizoen vinden de races in het weekeinde van 20 augustus plaats.