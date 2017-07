Zondagmiddag waren er slechts enkele momenten dat de in Engeland enorm populaire Verstappen het publiek op de banken kreeg. En steeds was Sebastian Vettel het lijdend voorwerp.

Al meteen bij de start wist Verstappen de Duitser van Ferrari - in twee fasen - te verschalken. En 17 laps later sloeg hij op briljante wijze een aanval af, waarbij hij geen millimeter ruimte gaf en de auto’s elkaar raakten. "Dat was wel even leuk. Het gevecht was hard maar fair. Behalve misschien dan dat ene tikkie van hem. Hij reed vol gas tegen mijn linkerwiel aan. Maar zolang er niets afbreekt, mag dat allemaal”, zei Verstappen.

Vettel

Vettel zelf had zich in de beginfase van de race nog even over de boordradio laten horen en geklaagd dat Verstappen een eerste serieuze aanval van hem had gepareerd door in de remzone van richting te veranderen. "Hij heeft de nodige ervaring opgedaan en is al iets rustiger geworden, maar Max is nog altijd een beetje wild bij het verdedigen”, zei Vettel later.

De Limburger kreeg vorig jaar vaker kritiek op zijn verdedigende acties. Zeker ook van Vettel. Maar net als toen reageerde Verstappen stoïcijns. Hij liet met een schouderophaal weten het eeuwige gemekker van Vettel niet serieus te nemen. „Zeker niet na zijn akkefietjes van de laatste tijd en de strafpunten op zijn racelicentie”, zei Verstappen, fijntjes verwijzend naar de veelbesproken ram-actie van Vettel bij Hamilton tijdens de GP van Azerbeidzjan, vorige maand.

Jammer

Meteen na de afgeslagen aanval moest Verstappen de Duitser overigens alsnog voorbij laten na een te trage pitstop, waarbij een wielmoer niet snel genoeg loskwam. Berustend: "Dat was jammer, maar het zou verder weinig uitgemaakt hebben.”