Red Bull heeft buik vol van ambitieuze Sainz

De transfer moet voor de Belgische Grand Prix, eind augustus, in Spa-Francorchamps zijn beslag krijgen. "Sainz zit bij de volgende race in Hongarije nog gewoon in een Toro Rosso”, was alles wat Red Bull-topman Helmut Marko erover wilde zeggen.

Achter de schermen bij Red Bull heeft men de buik inmiddels vol van de ambitieuze Spanjaard. Vorige week in Oostenrijk liet Sainz nog weten open te staan voor andere aanbiedingen, indien hij volgend jaar niet overgeheveld zou worden naar Red Bull Racing. Een vierde jaar bij Toro Rosso noemde hij onwaarschijnlijk.

De opmerkingen schoten de leiding in het verkeerde keelgat, juist omdat de optie in zijn contract met Red Bull even daarvoor was gelicht. Daarnaast is de relatie met zijn teamgenoot Daniil Kvyat de laatste tijd danig bekoeld. Gisteren reden ze elkaar tijdens de Britse GP nog van de baan. Sainz viel uit.

Naar verluidt zou Renault een bedrag van acht miljoen euro moeten betalen voor de diensten van Sainz. Het bedrag zou dan verrekend worden met de motoren voor volgend jaar.

De Franse fabrikant gaat volgend jaar waarschijnlijk - naast het eigen fabrieksteam, Red Bull en Toro Rosso - ook McLaren van motoren voorzien. De Britse renstal wil vanwege de aanhoudende malaise af van het contract met Honda.