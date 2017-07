Catsburg verliest aansluiting door lekke banden

In de openingsrace kwam de Nederlander in aanvaring met de Honda van de Portugese WK-leider Tiago Monteiro en hield daar een lekke band aan over. In de Hoofdrace leek hij zijn pole te gaan omzetten in zijn tweede seizoenszege, maar in onbedreigde leidende positie sloeg het noodlot onverwacht weer toe. Voor de Amersfoortse coureur betekende de dubbele uitvalbeurt een zware slag in de strijd om de wereldtitel. Hij zakte van de derde naar de vijfde plaats en zag zijn achterstand op Monteiro tot 41 punten oplopen.

Komend weekeinde hoopt Catsburg op het circuit van Zandvoort op meer geluk. Hij is als BMW-fabrieksrijder opgeroepen om tijdens de ADAC GT-races de BMW M6GT3 te besturen als invaller voor Ricky Collard.

Hoewel hij zeker niet de snelste rijder in Argentinië was deed Monteiro wat van hem als WK-koploper werd verwacht door zoveel mogelijk punten te scoren. Met een vijfde plaats in race 1 en een tweede plek achter teamgenoot Norbert Michelisz in race 2 deed hij goede zaken. De racewinnaar die wat maagproblemen ondervond, gaf na afloop eerlijk toe dat zijn overwinning gelukkig tot stand kwam door de pech van Catsburg. Een beetje geluk had de Hongaar ook wel nodig. In race 1 werd hij door Monteiro enigszins onbedoeld van de baan gedrukt, waardoor hij met een lekke band uitviel.

Vreemd einde

De openingsrace kreeg een vreemd einde. De Brit Tom Chilton ging met zijn Citroën als eerste over de finish, maar moest de zege laten aan de jonge Fransman Yann Ehrlacher door een vijf seconden tijdstraf. Hij had Ehrlacher te bruut opzij gezet. De neef van veelvoudig WTCC-kampioen Yvan Muller kreeg daardoor zijn eerste zege in de schoot geworpen.

Voor de andere Nederlandse deelnemer Tom Coronel verliepen zijn races beter dan in de vorige ronde in Portugal toen hij zijn Chevrolet Cruze door remproblemen in een brandweerwagen ramde. Zijn wagen was dusdanig beschadigd dat hij niet meer verder kon. In Termas pakte de routinier wel WK-punten met een negende en tiende plaats.

WK-stand: 1. Monteiro (Por) Honda Civic 200, 2. Björk (Zwe) Volvo S60 Polestar 188, 3. Michelisz (Hon) Honda Civic 171, 4. Bennani (Mar) Citroën C-Elysée 164, 5. Catsburg (Ned) Volvo S60 Polstar 159.