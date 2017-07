Hamilton: 'En nu ga ik het WK winnen'

"Dit was echt niet zo gemakkelijk als het leek", stelde de Britse Mercedes-coureur op het podium, toen hij gehuldigd werd na zijn overwinning voor eigen publiek.

"Maar dat is het nooit! Het gevoel dat ik nu heb, is niet te beschrijving. Ik zie zoveel mooie Britse vlaggen van de fans. De steun dit weekeinde was geweldig, het team en Valtteri (Bottas, zijn teamgenoot die tweede werd, red.) hebben het geweldig gedaan."

Acteur Owen Wilson was een van de bekende persoonlijkheden die de interviews deed - en de belangrijkste stemacteur in de Cars-films van Disney, waarin Hamilton ook een rol speelt. De Brit: "En nu is mijn plan om de wereldtitel te gaan winnen. Daarna wil ik meedoen in Cars 4!"

De drievoudig wereldkampioen Formule 1 nam vervolgens uitgebreid de tijd om zijn zege te vieren met z'n fans. Hij was nog aan het crowdsurfen terwijl Bottas en de als derde gefinishte Kimi Räikkönen (Ferrari) al klaar zaten in de persconferentie.