Verstappen wil doorpakken na 4e plek

"De race ging niet zo geweldig, maar wel oké", stelde hij na afloop van de race op het circuit van Silverstone voor de camera van internationale media.

"Het gevecht met Sebastian Vettel was erg leuk, we raakten elkaar even maar gelukkig is alles goed afgelopen. In de pitstop verloor ik wel een seconde of twee maar hij was me toch wel voorbij."

Verdedigen

Later voegde Verstappen er wat aan toe voor de camera van Ziggo Sport: "De start was goed, we zaten er bovenop. De pitstop verliep niet top, dat was jammer. In het duel met Vettel moest ik met hand en tand verdedigen - we waren gewoon te langzaam."

Hoewel hij aanvankelijk op podiumkoers lag, gaf de Nederlander later wel aan blij te zijn met het aan de finish brengen van zijn bolide in Engeland.

"We moeten wel begrijpen wat er dit weekeinde is fout gegaan, we waren gewoon niet snel genoeg. Maar we hebben wel maximale punten gescoord, gezien de omstandigheden."