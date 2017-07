Alonso kan alweer naar huis

De Spanjaard van McLaren maakte in de kwalificatie nog indruk met een slimme keuze op de opdrogende baan, waardoor hij in de eerste sessie de eerste tijd reed. Ook voor de race was er optimisme, mede door de toptienkwalificatie van team Stoffel Vandoorne.

Halverwege de race moest Alonso echter opnieuw de strijd staken toen het vermogen voor de zoveelste maar in de laatste drie jaar wegviel. Zelfs een nieuwe, verbeterde Honda-motor (de coureur moest een gridstraf incasseren om die te kunnen gebruiken) kon hem niet helpen.