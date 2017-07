Sensatie: Verstappen vecht verwoed tegen Vettel

Door een goede start kwam de Nederlander van Red Bull voor de Ferrari van Vettel te liggen in de Formule 1-race op Silverstone. Verstappen moest echter rondenlang zijn derde plek met hand en tand verdedigen.

Na zo'n vijftien ronden van de race waagde Vettel een inhaalpoging, waarbij de coureurs zij aan zij door een bochtencombinatie gingen. Verstappen dwong de Duitser naar de buitenkant, waardoor de Ferrari even over het gras ging.

Vettel was daarover via de boordradio duidelijk niet te spreken en klaagde over de coureur voor hem, maar ook Verstappen had een opmerkingen: "Wil Vettel botsautootje spelen ofzo?"

Het gevecht kwam (voor dat moment) teneinde toen Vettel als eerste de pitstraat in dook voor nieuwe banden. Verstappen volgde kort daarna, maar kwam achter de Duitser weer de baan op.