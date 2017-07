Verstappen: 'We zijn gewoon te langzaam'

"Ik doe altijd mn best, maar we zijn gewoon te langzaam", reageerde de Nederlander voor de camera van Ziggo Sport, nadat hij de vijfde tijd reed - maar de race als vierde mag starten wegens een gridstraf voor Valtteri Bottas (Mercedes).

"Dat zie ik niet als een plek op de tweede startrij, eigenlijk staan we gewoon op de derde rij. We zijn te langzaam maar mogen een plekje vooruit dankzij die gridstraf. Dit is niet echt om over naar huis te schrijven."

De 19-jarige Limburger belandde in de race van vorig jaar knap op het podium, maar is dit jaar minder optimistisch: "We kunnen Mercedes en Ferrari niet bijhouden. En de auto's achter me zijn zeven tienden van een seconde per rondje langzamer. Ik hoop dus dat de motor heel blijft en dan toer ik lekker naar huis."