Drama voor Ricciardo op Silverstone

De Australische Red Bull-teamgenoot van Max Verstappen wist al dat hij teruggezet zou worden op de startgrid wegens een vervangen versnellingsbak. Nu zal hij echter zelfs op de achterste startrij moeten beginnen.

Ricciardo's bolide viel namelijk al na enkele minuten in de verregende kwalificatie stil. Over de boordradio melde hij dat het waarschijnlijk een probleem met de turbo in de motor is. De wedstrijdleiding moest zelfs de kwalificatie even stilleggen om zijn auto te kunnen verwijderen.

Daarmee gebeurde het voor het eerst in 38 GP's dat de Australiër er niet in slaagde om Q3 van de kwalificatie te bereiken.