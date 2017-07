FOTO - Verstappen schiet er lustig op los

Het team van Red Bull Racing organiseert in aanloop naar bijna elk Grand Prix-weekeinde een speciale, vaak lokale, activiteit en aangezien kleiduifschieten een typisch Britse bezigheid is, mochten de coureurs deze week een geweer ter hand nemen. Vorige week trapten de twee een balletje bij de Red Bull Akademie in Oostenrijk.

Bronvermelding @redbullracing Redacteur Naast Max Verstappen en Daniel Ricciardo waren ook Carlos Sainz en Daniil Kvyat van de partij.

Bronvermelding @redbullracing Redacteur Max Verstappen (tweede van rechts) vermaakt zich opperbest.

Naast Verstappen en Ricciardo mochten woensdag ook Toro Rosso-coureurs Carloz Sainz en Daniil Kvyat mee. Het uitstapje stond in het teken van het goede doel. Met de actie wilden de rijders geld inzamelen voor Wings for Life, een stichting die zich inzet voor mensen met ruggengraatletsel.

Later op de dag keert het kwartet terug naar Londen, waar in de binnenstad een speciale Formule 1-demonstratie op het programma staat. Tussendoor vond Ricciardo, de nummer drie in de WK-stand, nog tijd voor een heuse David Attenborough-imitatie.